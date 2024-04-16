اليوم.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024 / 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تقديم المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025.

رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2024

يأتي موعد تقديم المدارس المصرية اليابانية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

شروط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2024

وأكدت الوزارة أن تقديم المدارس المصرية اليابانية سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

كما سيتم فتح باب تقديم المدارس المصرية اليابانية من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

عدد المدارس المصرية اليابانية

يذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.