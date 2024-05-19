الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4421 طالبا يؤدون امتحانات "مُتطلب علم الجودة إلكترونيًا وورقيًا" بجامعة القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انطلاق امتحانات متطلبات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، والتي من المنتظر أن يؤديها ما يقرب من 45 ألف طالب وطالبة داخل 17 كلية ومعهدًا في مختلف التخصصات بـ159 برنامجًا دراسيًا منها 34 برنامجًا مميزًا، لطلاب مرحلة البكالوريوس.

 

وتابع أن امتحانات متطلبات الجامعة بدأت أمس السبت الموافق 18 مايو تستمر حتى 21 مايو في أربع مقررات هى: الحاسب الآلي، علم الجودة، القضايا المجتمعية، واللغة الإنجليزية.

4421 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات 

وأُجريت الامتحانات اليوم الأحد الموافق 19 مايو لـ 4421 طالبا وطالبة داخل 13 كلية هى: التربية الرياضية، الألسن، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، الطب البيطري، العلوم، الآداب والعلوم الإنسانية، المعهد الفني للتمريض.

وفي ذاك السياق - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكليات التربية، الهندسة، الألسن، السياحة والفنادق، والحاسبات ومعلومات.

وخلال الجولة التفقدية شدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وأشار إلى ضرورة وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، مُعلنا عن حظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بالهواتف المحمولة والساعات الذكية - حتى ولو كان مغلقًا - نظرًا لكونها أداة للغش، وكذلك حظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بأية مذكرات أو مراجع أو أوراق تخص مادة الامتحان أو لا تخصها، لافتًا إلى ضرورة التزام الطلاب بمقاعدهم المُثبت عليها أرقام جلوسهم وغير مسموح بتبديلها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

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