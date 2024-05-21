الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الجبر بالقاهرة واللغة الإنجليزية بالجيزة.. اليوم

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الجبر والإحصاء التربية الفنية بمحافظة القاهرة، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، بمحافظة الجيزة.

من جانبه، يتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024م من خلال خطة العمل التي تم دراستها بأحكام مراعاة للدقة والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوى

وشدد “سلومة”، على توفير التأمين وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما شدد على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

وشدد مدير المديرية، على ضرورة التنبيه مرارا وتكرار على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسائل الغش داخل اللجان حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملا.

جدير بالذكر، أنه تم التنبيه مرارا وتكرارا من قيادات المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسيلة من وسائل الغش.

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لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى برقم الجلوس 2024

وتناشد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصا على مصلحة أبنائهم لأ شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو (لا للغش).

طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الجبر والإحصاء مادة اللغة الإنجليزية امتحانات الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم

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