"التعليم" تطلق مبادرة "اسأل هنجاوبك" للرد على كافة استفسارات وأسئلة طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال كافة استفسارات وأسئلة طلبة وطالبات الثانوية العامة، حول الامتحانات وذلك خلال التعليقات عبر منشور أطلقته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الوزارة، من خلال منشورها، "يسعدنا استقبال كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على هذا المنشور وسنقوم بالرد عليها"، وتابعت: "لا تترددوا في إرسال استفساراتكم"، وذلك تحت عنوان "اسأل_هنجاوبك".

موعد امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة حيث يجرى امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 حيث جاء جدول الامتحانات المعتمد لطلاتب الشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 امتحان مادة التربية الدينية + التربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12/6/2024 امتحان مادة الاقتصاد + الاحصاء.

يوم السبت الموافق 22/6/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 امتحان مادة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 290/6/2024 امتحان مادة الفيزياء + التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 امتحان مادة الغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6/7/2024 امتحان مادة الكيمياء + الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 امتحان مادة الجيويلوجيا + الجبر والهندسة الفرغية + علم النفس.

يوم السبت الموافق 13/7/2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 امتحان مادة الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

يوم السبت الموافق 20/7/2024 امتحان مادة الديناميكا.