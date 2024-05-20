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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال ساعات.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، استعدادًا لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، خلال الساعات المقبلة.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام الوزارة، إن لجان النظام والمراقبة تستعد لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة. 

وأكدت المصادر، أنه سيتم إعلانها عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى إرسال بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوي، لتوزيعها على الطلاب .

 

موعد امتحانات الثانوية العامة

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة حيث يجرى امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 حيث جاء جدول الامتحانات المعتمد لطلاتب الشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

 

يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 امتحان مادة التربية الدينية + التربية الوطنية.

 

يوم الأربعاء الموافق 12/6/2024 امتحان مادة الاقتصاد + الاحصاء.

كافة الشعب.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المشتركة والتخصصية

يوم السبت الموافق 22/6/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

 

يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 امتحان مادة الأجنبية الثانية.

 

يوم السبت الموافق 290/6/2024 امتحان مادة الفيزياء + التاريخ.

 

يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 امتحان مادة الغة الأجنبية الأولى.

 

يوم السبت الموافق 6/7/2024 امتحان مادة الكيمياء + الجغرافيا.

 

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توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 امتحان مادة الجيويلوجيا + الجبر والهندسة الفرغية + علم النفس.

 

يوم السبت الموافق 13/7/2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

 

يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 امتحان مادة الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

 

يوم السبت الموافق 20/7/2024 امتحان مادة الديناميكا.

 

يذكر أن اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، تنطلق الشهر المقبل على مستوى الجمهورية.

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