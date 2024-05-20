حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، ازادات الكلمات البحثية عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، لمعرفة حقيقة مايتداوله من انباء عن تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

التقرير التالي يرصد "الدستور" حقيقه مايتم تداوله من انباء عن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وقال الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم، أن مايحدث بامتحانات الشهادة الاعدادية، يسمي غش الكتروني وليس تسريب، وتابع لابد ان نفرق بين المصطلحين.

الفرق بين الغش الإلكتروني والتسريب

وشدد الوزير فى تصريحات صحفية له، انه يجب التفريق بين الغش الإلكتروني والتسريب، حيث أن التسريب هو تداول الامتحان قبل بدا اللجان، وفي هذه الحالة لابد من إلغاؤه وطباعة النسخه البديلة لامتحان المادة المتسربه، والغش الالكتروني، هو تصوير اسئلة الاختبار فور بدأ اللجنه وتداوله على صفحات الغش الالكتروني.

يحدث تداول اسئلة اختبارات الشهادة الاعدادية، فور بدأ اللجان، عبر صفحات الغش الالكتروني بالسوشيال ميديا، وخاصة تطبيق التليجرام، وعلى الفور تقوم غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، بالتعرف على الطالب أو المعلم المتسبب في تصوير اجزاء من الامتحان وتداولة على السوشيال ميديا.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية، بالتشديد على منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان مع ضرورة التواجد المستمِر.

لم يتلزم الطلاب والمراقبين، ويتم دخول اللجان، بإجهزة المحمول، مما يتيح الفرصة لتصوير اسئلة الاختبارات وتداولها على صفحات السوشيال ميديا، ولكن لن تتتهاون وزارة التربية والتعليم، وتقوم على الفور بتحويل المتسبب في تصوير الاسئلة للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.