الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخص صدمته سيارة على طريق تمى الأمديد بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، حادث إصابة مساعد شرطة بجروح بعد أن صدمته سيارة.
 

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد باصطدام سيارة بمساعد شرطه ونقله إلى مستشفى تمي الأمديد لتلقي العلاج. 
 

وانتقلت قوة من مباحث شرطة مركز تمي الأمديد إلى المستشفى وتبين تصادم سيارة أمام منشية بطاش تمي الأمديد وإصابة السيد رمضان السيد البسطويسي، 54 سنة، من منشية بطاش مركز تمى الأمديد مساعد شرطة من قوة مركز المنصورة بالزى الميرى وإصابته بجروح قطعية ونزيف.


وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

طريق تمى الامديد الدقهلية اصابة مساعد شرطة اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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