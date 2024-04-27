السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقا بمياه ترعة الرياح التوفيقي في الدقهلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

لقي طفل 10 سنوات مصرعه غرقا بمياه ترعة الرياح التوفيقي بنطاق مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، وذلك بعد نزوله للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتمكن أحد الأهالي من انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى ميت غمر العام.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول الطفل "أحمد.م.ع"، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الإبتدائي ومقيم منطقة دقادوس دائرة القسم "جثة هامدة" ادعاء حادث غرق.
 

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس المباحث، وبسؤال مرافقيه "شاهد الواقعة"، "محمد.م.س"، ومقيم منطقة البر الثاني بندر ميت غمر، قرر أنه حال سيره على شاطئ ترعة الرياح التوفيقي بمنطقة كوبري البراميل دائرة القسم شاهد جثمان المتوفى طافيا على المياه فقام بانتشاله فى حينه بمساعدة الأهالي ونقله إلى المستشفى.
 

وبسؤال والدة المتوفى "رحاب.ا.ن"، 64 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت  بقيام نجلها بالاستحمام فى المياه بالمكان المشار إليه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك

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