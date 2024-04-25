"في أحضان زوجة أخيه".. سيدة تلقي بنفسها من شرفة منزلها بالدقهلية

ألقت سيدة فى العقد الثاني من عمرها بنفسها من شُرفة مسكنها بالطابق الأول بقرية دنجواى مركز شربين بـ الدقهلية وذلك حال عودتها للمنزل من الخارج وصعودها سلم العقار ورؤيتها لزوجها برفقة زوجة شقيقه فى وضع مخل أمام شقة سكنهما وقيامهما بالتعدي عليها بالضرب بعد تعالي صرخاتها ما دفعها للهرب إلى شقتها وإلقاء نفسها.

وفي وقت متزامن للواقعة، وصل الزوج إلى المستشفى مصابا بحالة إعياء شديد بعد محاولته الانتحار والتخلص من حياته خشية افتصاح أمره.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل مأمور مركز شرطة شربين، بورود اشارة من مستشفى شربين المركزي بوصول "آمال.إ.م.م.خ"، 21 عاما، رب منزل ومقيمة قرية دنجواي دائرة المركز، مصابة بكسر مضاعف بالقدم اليمنى

تفاصيل الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصابة قررت انها حاول عودتها من الخارج للمنزل خاصتها وصعودها سلم المنزل تلاحظ لها وجود وجها ويدعى"السيد.م.أ.ا"، 30 عاما، منجد، مقيم بذات العنوان وزوجة شقيقه وتدعى"هالة.م.م"،28 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العقار سكنهما، حال قيامهم بممارسة الرذيلة، والأفعال الفاحشة أمام شق الأخيرة، ما اثار حفيظتها وتعالي صرخاتها وحدوث مشادة كلامية بينهما على إثرها قاما المتهمان بالتعدي عليها بالضرب ما دفعها هربا الى شقة سكنهما بالطابق الأول وإلقاء نفسها من شرفتها وحدوث إصابتها.

خلال وقت متزامن وصل الى المستشفى المتهم الأول "زوجها" مصابا بحالة إعياء شديد إدعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أنكرت ما جاء بأقوال المصابة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة شربين الى وجود علاقة عاطفية بين زوج المصابة وزوجة شقيقه وقيامه بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال بقصد الانتحار وذلك لافتضاح أمره.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.