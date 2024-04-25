الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

من ذوي الهمم.. أول تعليق من أسرة شاب بعد التعدى عليه في الدقهلية

الاعتداء على شاب
الاعتداء على شاب من ذوى الهمم

قرر المستشار أحمد الصاوي، رئيس نيابة طلخا الجزئية وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة، إخلاء سبيل عامل من ديوان مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على شاب من ذوي الهمم بقرية ميت عنتر التابعة للمركز بعصا غليظة واحداث اصابته بجروح متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من "مها.م.ع.ا"، 57 عامًا، أخصائي شئون العاملين بمنطقة الأزهر الشريف ومقيمة بقرية ميت عنتر دائرة المركز، وبصحبتها نجلها المدعو "أسامة.خ.م.عخ"، 24 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبلغت عن قيام المدعو "السيد.ع.ا.ا"،40 عامًا، عامل عادي، مقيم قرية ميت عنتر، دائرة المركز بالتعدي على نجلها بالضرب وأحدث إصابته دون وجه حق.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة والتعدي على الشاب بعصا غليظة واحداث اصابته وهي عبارة عن "جروح متفرقة بالجسم".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات  وأمرت بإخلاء سبيل المتهم.

من جهتها أعلنت والده الشاب، تقدمها بتظلم الى المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بشأن إعادة التحقيق مع المتهم بعد إخلاء سبيله، مشيرة إلى أنها لم  تكن حصلت على مقطع الفيديو والذي يظهر فيه المتهم حال تعديه على نجله بعنف وقسوة.

أضافت أن نجلها من  ذوي الهمم  ويعاني من إدراك محدود، ورغم ذلك فهو مسالم ولم يؤذ أو يعتدي على أحد في القرية.

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