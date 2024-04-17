انطلاق المؤتمر الدولى الثامن للعلوم البيولوجية والبيئية بجامعة المنصورة

انطلقت صباح اليوم بكلية العلوم جامعة المنصورة فعاليات "المؤتمر الدولي الثامن للعلوم البيولوجية والبيئية" تحت عنوان "العلوم البيولوجية والتنمية المستدامة"، الذي نظمه قسما علم الحيوان وعلم النبات بكلية العلوم في الفترة من 17-21 أبريل الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة إبراهيم العيان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، ومقررا المؤتمر: الدكتور محمد السعيد عبد ربه رئيس قسم علم الحيوان، الدكتورة غادة الشربيني رئيس قسم النبات، ووكلاء الكلية، ممثلي أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بحرص المؤتمر على وضع أجندة متكاملة تضم العديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبيئية المهمة المطروحة على الساحة المحلية والدولية، وتبادل الأفكار بين العلماء المصريين والأجانب المشاركين، اتساقا مع خطة الجامعة الاستراتيجية فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى ظهور جامعة المنصورة في ١٢ تخصصا أكاديميا عالميا طبقًا لتصنيف Qs للتخصصات الأكاديمية لعام ٢٠٢٤، وكانت ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم في ٨ تخصصات أكاديمية.

وأكد “خاطر” أن المؤتمر يعتبر مناسبة لالتقاء العلماء والباحثين من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث الاكتشافات والتطورات في مجالات العلوم البيولوجية والبيئية من أجل إيجاد حلول لمشاكل تغير المناخ والانبعاثات الكربونية، والمساهمة فى علاج الأسباب المؤدية لأمراض ذات أثر اجتماعي قوي على سبيل المثال أمراض السرطان وألزهايمر.

وأشار الدكتور محمد عبدالعظيم إلى أن كلية العلوم قامت بعمل برامج تعليمية مشتركة بين الأقسام العلمية، ولذلك أنتجت أبحاث علمية متميزة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم تنتج 30% من إجمالي الأبحاث العلمية للجامعة، كما تعتبر الكلية جزء من هوية جامعة المنصورة وتميزها في البحث العلمي التطبيقي الذي توجد حلول علمية مبتكرة للمشكلات البيئية والمجتمعية.

وقال الدكتور أسامة العيان إن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبيئية المطروحة على الساحة المحلية والدولية التي تحقق اتجاهات الدولة للتنمية المستدامة 2030، حيث يهتم المؤتمر بمشكلات تغير المناخ والانبعاثات الكربونية، وكذلك أبحاث أمراض السرطان وألزهايمر بما لها من تأثير على صحة المجتمع.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلي تبادل الأفكار بين العلماء المصريين والأجانب المشاركين في المؤتمر من دول ألمانيا وفرنسا والبرازيل، وكذلك شباب العلماء لإثراء المجتمع العلمي، وسوف يتم نشر الأبحاث المختارة في مجله العلوم البيئية والمجلة المصرية للعلوم الأساسية والتطبيقية بجامعة المنصورة.

وقال الدكتور محمد السعيد: المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين شباب الباحثين والعلماء والتعرف على كل ما هو جديد في العلوم البيئية لمحاولة إيجاد حلول علمية وبحثية لمشكلات المجتمع بمشاركة علماء وباحثين من مراكز بحثية دولية بفرنسا وألمانيا ومن مختلف المعاهد والمراكز البحثية الحكومية والخاصة من مصر ومختلف الدول العربية.

وأضافت الدكتورة غادة الشربيني أن المؤتمر يهدف إلى فتح آفاق جديدة للبحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي حيث تعد المؤتمرات الدولية من أهم المحافل التي تجمع العلماء والباحثين من أجل الوصول لبحث علمي متميز لحل مشكلات المجتمع، وقد حرصت كلية العلوم على وضع خطة استراتيجية للبحث العلمي تسعى من خلالها لتطبيق البحث العلمي الاستفادة من مخرجاته وتحقيق نتائج ملموسة، في اطار تفعيل مبادرة الجامعة "جسور التعاون" لربط البحث العلمى بالصناعة، كما أشارت إلى أن المؤتمر شهد مشاركة متميزة من 47 باحثا يمثلون المعاهد والمراكز البحثية من مختلف الدول داخل وخارج مصر.

جانب من المؤتمر