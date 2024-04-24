"العدل" من الدقهلية: نعمل على تطوير كل مكاتب الشهر العقاري

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، في إطار زيارته للمحافظة والتي تضمن برنامجها زيارة جامعة المنصورة للمشاركة في ندوه بعنوان “المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري بكلية الحقوق”.

وثمن "مختار" دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى المحافظه بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كل القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

وقال مساعد وزير العدل، إن الوزاره تعمل على تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية، مدعمة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل خطه حصر المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء

كان عقد محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا لمجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة واستعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

أكد مختار أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضي دائما أن يتم العمل الجاد وإعطاء الأهمية القصوى للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين، لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.

أضاف مختار: “نعمل جميعًا في الدقهلية ومن خلال كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض”.

واستعرض مختار، خلال الاجتماع، خطة تنظيم العمل وحسن سيره، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك موازنة دائمة للمنطقة يتم تعديلها حسب الحاجه، وطالب "مختار" بوضع خطة لزيادة الإيرادات العامة وكيفية تعظيمها والاستفادة منها في تطوير المنطقة الصناعية من خلال تطوير الطرق الداخلية وانشاء سور حول المنطقة.

في هذا الصدد، وجه المحافظ بتنفيذ منظومة كاميرات حول المنطقة وتطوير كافة المرافق بالمنطقة الصناعية في جمصة، وبسرعة تنفيذ خطة مشتركة لكافة الأجهزة المعنية، لحصر وتحديد المشكلات المتعلقة بقطاع الكهربا بالمنطقة الصناعية والعمل على حلها مع شركة الكهرباء.

كما وجه مختار بضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم إنشاؤها بمنطقة الـ108 أفدنة، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة.

محافظ الدقهلية ومساعد وزير العدل للشهر العقاري