الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع خفير وسرقة مليون و315 ألف جنيه من داخل معرض بالدقهلية

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لضبط المتورطين فى قتل خفير خصوصي بشركة لبيع اللوادر بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية وسرقة مليون 315 ألف جنيه من مقر الشركة، وذلك بعد العثور على جثمان الخفير مقتولا وملقى داخل غرفته بالشركة واكتشاف وجود سرقة مبالغ مالية وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من المستشفى العام بوصول "محمد.ر.ح.ح، 58 عاما، خفير خصوصي شركة معرض ابراهيم صبري للوادر بطريق"شربين – المحلة"، دائرة المركز ومقيم قرية كفر الطويلة دائرة المكر مصابا بجروح قطعية بالرأس، وفي حالة غيبوبة وتوفي عقب وصوله.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقه "محمود.م.ش"، 39 عاما، شريك بالشركة محل عمل المتوفى ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، قرر إنه عقب وصول أحد زملاء التوفي لموقع الشركة عثر عليه ملقى بأرضية غرفته بالحالة المشارإليها، ووجود كسر بباب غرفة مكتب المحاسبة بالشركة باكتشافه سرقة مبلغ مليون و35 ألف جنيه من داخل شانن بذات المكتب. بالفحص تبين وجود كسر باب غرفة الكتب وعدم وجود آثار عنف بالشانن والشركة كائنة بقطعة أرض فضاء على مساحة 600 متر مسورة ومسقوف نصفها بالجمالون وبها مكتبان وغرفة الخفير.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد الجسيني، رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع فرع الأمن العام بالمديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتحديد وضبط مرتكبيها بالمسروات وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

طلخا الدقهلية محافظة الدقهلية المنصورة مستشفى المنصورة العام

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