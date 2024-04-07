الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح المعرض الخيرى للملابس بجامعة المنصورة

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، المعرض الخيري للملابس والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سحر توفيق، عميد كلية التربية طفولة.

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن تنظيم المعرض يأتى في إطار خطة الجامعة للرعاية الاجتماعية للعاملين بالخدمات المعاونة وعمال اليومية غير القادرين، من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أن الجامعة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي ودعم ورعاية غير قادرين من منسوبيها.

وأشار الدكتور محمد عبدالعظيم إلى أن المعرض الخيري يحتوى على أكثر من ١٠٠٠ قطعة ملابس، ويضم العديد من معروضات الملابس الحريمي والرجالي والأطفال لمختلف الأعمار ومتاحة للفئات المستهدفة من خلال كوبونات، ويتم بموجبها استلام الملابس من المعرض.

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شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة عيد الفطر المبارك

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