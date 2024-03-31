رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

تابع دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لكليات الطب، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الأعمال، العلوم، التمريض.

محطات متعددة لتقييم مهارات الطلاب لكافة التخصصات

كما تابع رئيس الجامعة الاختبارات العملية الموضوعية OSPE بكلية الطب عن الوحدة الدراسية الخاصة بالجهاز الهضمي والتغذية لطلاب المستوي الثالث عقب انتهاء تدريسه، وشمل الاختبار محطات متعددة لتقييم مهارات الطلاب لكافة التخصصات التي تم تدريسها داخل الوحدة الدراسية المتكاملة منها محطات للقياس المباشر بواسطة أعضاء هيئة التدريس المختصين وباستخدام قوائم مرجعية محددة العناصر.

و تعتبر هذه الطريقة في التقييم من أحدث الطرق المعتمدة في التعليم والتقييم الطبي التي تقيس المهارات العملية التي اكتسبها الطلاب التزاما بقواعد الموضوعية والصلاحية والموثوقية، ووفرت الجامعة كافة الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية.

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