الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مختار: خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين

جانب من تفقد الموقف
جانب من تفقد الموقف الحضارى

قام  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه اللواء خالد عيد, مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا والنائب وليد فرعون عضو مجلس النواب والدكتورة آمال بركات رئيس مركز دكرنس والمحاسب أحمد البنداري, مدير عام المواقف بالمحافظة بتفقد مجمع المواقف الحضارى بمدينة دكرنس ويتسع لجميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الأخرى.

ويستهدف تنفيذ المشروع ربط قري رئاسة المركز بالمدينة والقري والمراكز بنطاق المحافظة وايضا المحافظات ويتضمن المشروع منطقة خدمات لانشطه مختلفه ودورات مياه حضاريه ومسجد وكافتيريا ومبنى مخصص لإدارة الموقف به غرفة تحكم الكترونيه ومزود بكاميرات مراقبه وبوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات وتم تنفيذ المشروع على مستوى حضارى ليضم استراحات للركاب وحارات متسع] بما يتيح السيول] المروري] للسيارات والركاب ومحاط بسور وبه 4 مداخل ومخارج لاستيعاب حركة السيارات والركاب داخل الموقف, حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات الي الموقف المجمع الجديد توجد خدمة السرفيس للنقل من والي الموقف من كل المناطق.

واوضح "مختار" أن مجمع المواقف الجديد يقام على مساحة 3800 متر مربع ويتسع لعدد 220 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة، وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الاخري ويساهم في تخفيف الضغط على مدينه دكرنس، وأشار"مختار" إلى أنه يجري تنفيذ المشروع علي قدم وساق وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قريبًا، كما أشار "مختار" أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرًا عليهم في ظل السعي المتواصل لفخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.

جانب من تفقد الموقف الحضارى
جانب من تفقد الموقف الحضارى
جانب من تفقد الموقف الحضارى
جانب من تفقد الموقف الحضارى
الدقهلية محافظ الدقهلية أيمن مختار دكرنس المواقف الحضارى بمدينة دكرنس

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