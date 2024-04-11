الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

مصرع مسن داخل مسكنه فى الدقهلية

جثه
جثه

لقي مسن مصرعه متأثرا بإصابته بذبحة صدرية بالدقهلية، وذلك بعد استنجاده بالإسعاف ومحاولة عمل إنعاش رئوي له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته التي لحقت به كونه يعيش بمفرده بشقة سكنه بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى واستدعاء أهليته.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص بالشقة سكنة منطقة مفارق بلقاس بندر طلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، بالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بعقار بالطابق الثالث مكون من تسعة طوابق ووجود جثمان المتوفى داخل شقة مستأجرة بإسم"إبراهيم.م.ا.ا"، 64 عاما بالمعاش ومقيم بذات العنوان وملقى بصالة الشقة ويرتدي ملابسة كاملة ولاتوجد به ثمة إصابات ظاهرية وسلامة جميع الأبواب والتوافذ، ووجود كافة متعلقاته الشخصية.

وبسؤال المدعو"أشرف.ا.ا.إ"، 54 عاما، مسعف بمرفق الإسعاف ومقيم قرية أويش الحجر دائرة مركز المنصورة، قرر أن المتوفي يعاني من ذبحة صدرية وارتفاع ضغط الدم وتم عمل إنعاش رئوي إلا أنه لم يستجيب وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال المدعو "محمود.ع.ا.أ"، 58 عاما،عامل صيدلية كائنة بذات العنوان ومقيم شارع كلية الآداب دائرة قسم أول المنصورة، أيد مضمون ذلك، وأضاف أن المتوفي معتاد شراء علاج للذبحة الصدرية "ربو".

جرى استدعاء أهلية المتوفى وسؤالهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

طلخا الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية مصرع مسن

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