الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضى بعيد الفطر

جانب من الزياره
جانب من الزياره

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك قام بزيارة مستشفي التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة العيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة رشا مصطفي مدير التأمين الصحي بسندوب.

وقال "المحافظ" كل عام وأهالينا المرضى بصحة وسعادة وأتم الله شفائهم علي خير واليوم نقدم لهم التهاني لنخفف عنهم آلامهم ولنشعرهم أنهم ليسوا وحدهم.

كما قال "مختار" أدعوا الجميع في هذا اليوم المبارك لزيارة المرضي والاطمئنان عليهم وصلة الأرحام لأن هذا ما أمرنا بيه ديننا الحنيف وأن هذا من شيم وأصالة الشعب المصري منذ أقدم العصور.

محافظ الدقهلية: العيد هو يوم فرح وسرور وأناشد الجميع بإدخال الفرح والسرور علي الأيتام

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بزيارة جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصوره ( مبرة الشناوي ) لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا علي الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة.

وقال " مختار " كل عام وأبنائنا الأيتام بخير وسعاده واليوم نتواجد معهم لنؤكد لهم أننا جميعًا آباء لهم وأنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعًا نشاركهم فرحة العيد.

وأشار "مختار" إلى أن العيد هو يوم فرح وسرور، مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور علي الأيتام وكبار السن في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية صلاة عيد الفطر عيد الفطر المبارك

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