"العيد أحلى بمراكز الشباب".. 280 ساحة بالدقهلية تستقبل المواطنين

استقبلت ساحات وملاعب مراكز الشباب صباح اليوم الأربعاء على مستوى 19 إدارة شباب فرعية، وأكثر من 300 هيئة شبابية تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، جميع المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك تحت شعار "العيد احلى بمراكز الشباب"، وفى إطار التعاون مع مديرية الأوقاف بالدقهلية.

تفاصيل الفعاليات

جاءت فعاليات اليوم فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وفتح مراكز الشباب أمام المواطنين لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة بمراكز الشباب خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وشهدت مراكز الشباب على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى فى أول أيام عيد الفطر المبارك، لآداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصا من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، على قيام تلك المراكز بالدور المجتمعي لمراكز الشباب، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا، خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة وبرامج وفعاليات مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة.

واوضحت أن الاحتفالية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، تتضمن العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

الجدير بالذكر أن مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب تأتي للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في العامين الماضيين، من استقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيدًا على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

يأتى تنفيذ المبادرة برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومتابعة وإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

صلاه العيد

صلاه العيد

صلاه العيد