الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالعيش والملح.. أهالي قرية بالدقهلية يقدمون التهنئة برمز الأخوة والمحبة

اهالي القريه
اهالي القريه

فى تقليد عمره 100 سنة، يقف أهالي قرية طنبول بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، في صف يمتد بطول القرية لتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع تناول العيش والملح مع بعضهم البعض، وذلك تعبيرا على الترابط والأخوة والمحبة بين أهالي القرية.

حيث اصطف الأهالي بطول شوارع القرية ليتبادلوا التهاني والتبريكات كل عام لمدة تزيد عن 100 عام وفي أيديهم الخبز والمغموس بالملح.

وقال عبدالحميد الشابوري عمدة قرية طنبول بمحافظة الدقهلية، إن تلك الطريقة في تقديم التهنئة بمناسبة العيد توارثها أهالي القرية أبًا عن جد لكن المختلف الآن عن سابقا أن منذ فترة طويلة كان يصطف الأهالي لتبادل التهاني وتناول العيش واللحمة ومع الوقت تغيرت العادة وأصبح تناول العيش والملح تعبيرا عن الترابط والوفاء بين أهالي القرية العريقة.

وأضاف عمدة القرية، أن تلك العادة أصبحت أبرز علامات القرية وعادة يجب تنفيذها كل عيد، مشيرا الى أن تبادل التهنئة بين الأهالي هو العيد للمحبة بينهم.

وعبر محمد إبراهيم أحد أهالي القرية، عن فخره واعتزازه واعتزاز أهالي قريته بالعادات والتقاليد التى تعتبر جزء من تراث القرية فكلنا هنا في القرية أهل وبيت واحد. 

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السنبلاوين الدقهلية عيد الفطر المبارك عبدالحميد الشابورى عمدة قرية طنبول

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