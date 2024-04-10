وكيل "صحة الدقهلية" يتابع العمل بالمستشفيات أول أيام العيد

تفقد الدكتور شريف مكين -وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفيات حميات المنصورة وصدر المنصورة ورمد المنصورة و"كلها" المركزي، للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى خلال أول أيام العيد.

وتابع مكين، العمل في أقسام الاستقبال واطمئن على توافر جميع الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وجدوال النوبتجيات، كما استمع إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها فورا.

وفى نهاية الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفيات وجميع العاملين بها، لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما ثمن مكين الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية، وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر، مستشفى التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة العيد.



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