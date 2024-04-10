الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يهنئ أبناء جمعيات خيرية بعيد الفطر: أدخلوا الفرح على الأيتام

محافظ الدقهلية يهنئ
محافظ الدقهلية يهنئ أبناء جمعيات خيرية بعيد الفطر

زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بزيارة جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصورة (مبرة الشناوي)، لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا على الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وقال مختار، “كل عام وأبنائنا الأيتام بخير وسعادة، واليوم نتواجد معهم لنؤكد لهم أننا جميعًا آباء لهم وأنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعًا نشاركهم فرحة العيد”.

وأضاف، أن العيد هو يوم فرح وسرور، مؤكدا ضرورة أن ندخل الفرح والسرور على الأيتام وكبار السن في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم.

محافظ الدقهلية يلتقي بالمواطنين ويقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصوره، بحضور واللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الدقهليه، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقى محافظ الدقهلية بالمواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال مختار، “خالص التهاني القلبية لشعب الدقهلية وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يديم نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء”.

وأشار المحافظ إلى أن اليوم هو يوم التراحم، فعلى الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور على الأهل والأصدقاء وتقديم التهاني والتبريكات.

محافظ الدقهلية يهنئ أبناء جمعيات خيرية بعيد الفطر

محافظ الدقهلية يهنئ أبناء جمعيات خيرية بعيد الفطر
محافظ الدقهلية يهنئ أبناء جمعيات خيرية بعيد الفطر
محافظ الدقهلية يهنئ أبناء جمعيات خيرية بعيد الفطر
محافظ الدقهلية يهنئ أبناء جمعيات خيرية بعيد الفطر
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية صلاة عيد الفطر المبارك عيد الفطر

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