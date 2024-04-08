الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عامل يطعن شاب فى الدقهلية لاعتقاده معاكسة نجلة شقيقة

طعن
طعن

قام عامل بطعن شاب بعزبة الشرطة البشمور مركز دكرنس محافظة الدقهلية، حال اعتقاد المتهم قيام المصاب بمعاكسة نجلة شقيقة وقيامه بالتعدي عليه بالضرب والطعن بآلة حادة وجرى نقل المصاب الى المستشفى فيما فر المتهم هاربا.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قدتلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد احمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول "أشرف.ع.ا"،27 عاما، عامل ومقيم عزبة ابوالنور مكز منية النصر مصابا بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من الخلف "أدعاء تعدي ولا يمكن استجوابه".

 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبسؤال والد زوجة المصاب 45عاما، عامل ومقيم عزبة الشركة البشمور دائرة المركز اتهم "أحمد.ح..م.ح"، 40 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة حال تواجد المصاب بمنزل لاعتقاد المتهم قيام المصاب بمعاكسة نجلة شقيقه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

 

عامل يطعن صديقه بسبب خلاف مالي فى الدقهلية

 

طعن عامل صديقه بقرية برقين مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لخلاف بينهما علىمبلغ مالي وجرى نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم المتورط فىالواقعة والسلاح المستخدم.

 

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قدتلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميدأيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول"وائل.ا.أ.ا"،19 عاما، عامل ومقيم قرية برقين دائرة المركز مصابا بجرحنافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه جراء تعدي.انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 50 عاما موظف بالميكنة الزراعية بالسنبلاوين ومقيم بذات القرية اتهم "مصطفى.م.م.ا"، 20عاما، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض"سكين"، بحوزته واحداث اصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

 

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة طعن زميله لخلافات مالية بينهما وأرشد عن الأداةالمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابةالعامة التي باشرت التحقيقات.

عزبة الشرطة دكرنس الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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