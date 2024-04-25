تعرف على مواعيد تخفيض ضغوط المياه بنطاق حي شرق المنصورة

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه أيام السبت والاثنين 27 و29 ابريل الجاري وايام السبت والثلاثاء 11 و14 مايو المقبل نطاق حي شرق المنصورة من 12 ظهرا حتى السابعة مساءً، للقيام بتفيذ اعمال تطهير الاحواض بمحطة مياة شرق المنصورة.

وأعلن تخفيض ضغوط المياة نطاق مدينة ومركز أجا والقري التابعة لرئاسة مركز أجا أيام السبت والثلاثاء 27 و30 إبريل الجاري من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 6 مساء.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقارير الواردة من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضحت التقارير ان المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة نتيجة تنفيذ الاعمال المشار اليها في الايام والمواعيد المحددة بكل من نطاق حي شرق المنصورة ونطاق مدينة ومركز أجا.

ووجه مختار، محمد امين رئيس حي شرق المنصورة واللواء صبري سليمان رئيس مركز ومدينة اجا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة العمل وانهاء الاعمال المذكورة خلال الفترات الزمنية والايام المحددة بكل من شرق وغرب المنصورة ومدينة ومركز اجا وعودة المياه مرة اخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق حي شرق المنصورة ونطاق مدينة ومركز اجا والوحدات القروية التابعة لرئاسة مركز اجا والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق شرق المنصورة ومدينة ومركز اجا لضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الايام والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطهيرالمشار اليها بمحطة مياة شرق المنصورة ومرفق مياة اجا السطحي.

مساعد وزير الصحة للطب الوقائي: التسهيل على المرضى بالمستشفيات اثناء تلقيهم الخدمة الطبية

عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وفريق من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، اجتماعا بالقاعة الكبرى بنادى الحوار، وذلك لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات المحافظة بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومديري العموم بمديرية الصحة بالدقهلية وجميع مديري المستشفيات والادارات الصحية ومديري الادارات الفنية بالمديرية.

واستعرض قنديل، أبرز الملاحظات والنتائج لمرور فرق الوزارة المختلفة على المستشفيات والإدارات والوحدات والمراكز الصحية كما تم مناقشة بعض الحلول المناسبة للسلبيات.

وأشاد بالمستوى العام للقطاع الصحي بالمحافظة، ووجه الشكر لعدد من الإدارات، وقدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة، مثمنا مجهوداتهم في التعاون لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية المقدمة للمرضى بكافة التخصصات.