ورش عمل تدريبية لمبادرة "درع يحمى ويصون" بالدقهلية

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، ورش عمل تدريبية لمبادرة "درع يحمي ويصون"، المرحلة الثالثة بمركز شباب برمبال الجديدة التابع لإدارة شباب منية النصر، وفقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء".

تفاصيل ورشة العمل

شارك في ورش العمل للمرحلة الثالثة من مبادرة " درع يحمي ويصون" 30 طليع وطليعة من أعضاء مركز شباب برمبال الجديدة، بالإضافة إلى بعض المراكز بإدارة شباب منية النصر، وذلك بحضور أحلام الحرايري مشرف المشروع.

أدار فعاليات الورشة التدريبية الطليع فارس أشرف بمركز شباب برمبال القديمة التابع لإدارة شباب منية النصر، والذي تم اختياره كسفير لمحافظة الدقهلية لتوعية النشء وتوجيههم التوجيه الصحيح نحو ما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام للنشء والشباب.

يذكر أن الطليع فارس أشرف قد حضر البرنامج التدريبي للمشروع بفندق جويل جلوريوس بمنتزه الحلمية بالقاهرة، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والذي تم تنفيذه في الفترة من 5 ديسمبر 2023 حتى 9 ديسمبر 2023.

وشاركت محافظة الدقهلية في تنفيذ البرنامج باثنين من الطلائع المتميزين وهما الطليع فارس أشرف من مركز شباب برمبال الجديدة بإدارة شباب منية النصر، والطليعة هدى الشحات مركز شباب البهو فريك التابع لإدارة شباب أجا.

يذكر أن برنامج "درع يحمي ويصون" يهدف إلى التوعية بالمخاطر التي تقدمها بعض الأفلام وقنوات الكارتون من مفاهيم وأفكار لا تتناسب مع مجتمعنا وتوعية النشء بالمفاهيم الصحيحة من خلال بعض الألعاب والأنشطة التفاعلية لتنمية وعي النشء وتوضيح مفاهيم التربية الإيجابية للأسرة.

عقدت ورش العمل للنشء حول أشكال العنف وتعريفه وأنواعه، والتحدث عنه بصفة عامة والتحرش وأنواعه، حيث قام الطليع فارس أشرف بتحضير مادة علمية تم عرضها على شاشة عرض، حيث تم تعريف معنى الهوية وتعريف العنف وأنواعه وطرق مواجهته، يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والترويحية للنشء داخل مراكز الشباب، ومن خلال تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

نفذت فعاليات هذه الورش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وتحت إشراف الدكتور عبدالله محي الدين، مدير عام إدارة النشاط الثقافي بالإدارة المركزية لتنمية النشء، ومحمد سعد، مديرالإدارة العامة لتنمية النشء، وولاء طه، مدير عام إدارة شباب منية النصر.

ورشه العمل