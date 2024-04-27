السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب بأحد شوارع المنزلة في الدقهلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

عثر أحد الأشخاص على جثة شاب فى العقد الثاني من عمره مسجى على الأرض بأحد شوارع مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول “مجدي.م.ر” 28 عاما، عامل ومقيم بندر المنزلة "جثة هامدة".

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى وبالفحص وسؤال مرافقه شاهد الواقعة ويدعى "أحمد.ج.ع" 32 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال سيره بشارع الزهراء بندر المنزلة، شاهد المذكور مسجى على الأرض فقام بنقله بمساعدة الأهالي إلى المستشفى وتبين وفاته.

وبسؤال والده المتوفي 54 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بأن نجلها من متعاطي المواد المخدرة، وأضافت بسابقة حجزة بإحدى المصحات النفسية لعلاج الإدمان ببورسعيد ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مدينه المنزله الدقهلية المواد المخدرة اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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