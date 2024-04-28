أيمن مختار: نادي المنصورة من الأندية العريقة وهو رمز للدقهلية (صور)

زار أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، نادي المنصورة لتهنئة مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين بالصعود لدوري المحترفين والوصول إلى دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز بمواجهة سبورتنج في استاد بتروسبورت.

تفاصيل الزيارة

جاء ذلك بحضور أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، والعميد محمد بسيوني رئيس مجلس نادي المنصورة الرياضي، والدكتور أيمن ربيع، وكيل مديرية الشباب والرياضه بالدقهلية، وأعضاء مجلس الإدارة محمد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة، وعماد الجندي أمين الصندوق، والدكتور أسامة سلامة، المحاسب مصطفى صبري والدكتور إسلام مسعد والدكتور محمد أنور ومحمد فاضل والمشرف العام على الفريق الأول، وحسن بادع، وعبدالرحمن المنسي، والمدير الفني للفريق الكابتن عبداللطيف الروماني وشريف ابو العزم، مدير الكورة، وأعضاء الجهاز الفني للفريق، وأحمد رجب مدير المنظومه الاعلامية بالنادي.

أكد مختار دعمه الكامل والمستمر لنادي المنصوره وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري الممتاز ويستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية الكبيرة حيث كان يحتل نادي المنصورة مكانة رياضية كبيره وخرج منه لاعبين ممثلين المنتخب الوطني في البطولات الأفريقية.

وأشار المحافظ إلى أن نادي المنصوره من الأندية العريقة وهو رمز للدقهلية ككل ولابد وان يعود إلي الساحه الرياضية وبقوة ليكون مصدر فخر للمحافظة وأبنائها.

كما أشار مختار إلى أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه علي تشريف ناديه ومحافظته هما سر تمسكي بدعمه ومساندته.

وقال المحافظ لن أترك مبارة لفريق نادي المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتواجد فيها مع اللاعبين، وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوي واللوجيستي والمادي لنادي المنصورة، حتي يعود إلى عصره الذهبي في تحقيق الانتصارات والبطولات.

وثمن المحافظ دور مجلس إدارة نادي المنصورة في النهوض بمستوى المنشآت الرياضية بالنادي وتأهيل اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود الي لدوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي، كما ثمن دور الجهاز الفني والإداري للنادي علي التدريب المستمر وبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية والرياضية.

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