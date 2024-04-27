السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على جثة طالبة بترعة البوهية فى الدقهلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

عثر أحد الأهالي على جثمان فتاة في العقد الثاني من عمرها طافيا بمياه ترعة البوهية بنطاق قرية الشعلة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ليتبين أن الجثمان لطالبة بالفرقة الثانية بكلية العلوم ومقيمة قرية سنفا مركز ميت غمر وتعاني من اضطرابات نفسية وفقا لأقوال أسرتها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة البوهية المارة أمام قرية الشعلة التابعة للمركز.

تفاصيل الواقعة 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث وقوات الإنقاذ النهري وتبين قيام الأهالي بانتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثمان للمدعوة"إسراء.ا.م"، 19 عاما، طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلوم جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية ومقيمة قرية سنفا مركز ميت غمر، وترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها ثم إصابات ظاهرية وجرى نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام.

 

بسؤال والدها 60 عاما، بالمعاش، ومقيم بذات القرية قرر بخروج نجلته من المنزل أمس لزيارة إحدى صديقاتها إلا أنها لم تعد ولم يحرر ثمة محاضر، وبالبحث عنها عثر عليها بالمكان المشار إليه وقرر انها تعاني من أزمة نفسية حادة "اضطرابات نفسية ولم يتهم أحدا.

 

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفاة، أن سب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

جثمان فتاه ترعة البوهية قرية الشعلة السنبلاوين الدقهلية

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