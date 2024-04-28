حملة إشغالات مكبرة لرفع التعديات بحي شرق المنصورة

شن حي شرق المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش، رئيس حي شرق، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع كل أشكال التعديات والإشغالات المتواجدة بنطاق حي شرق المنصورة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل الحزم لكل أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وقاد الحملة محمد بليغ، نائب رئيس حي شرق المنصورة، محمد حلمى رئيس قسم الإشغالات والسيد البصال مدير المتابعة الميدانية وأسفرت نتائج الحملة التى استهدفت منطقة ميدان المحطة وشارع حسين بك وشارع جامعه الدول العربية، عن رفع تعديات الأكشاك والمحال التجارية، وإزالة تعديات الباعة الجائلين والتحفظ على ١٥ كرسى و١ تروسيكل و٤ ستاند كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية، وذلك في إطار التصدي لكل أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

ومن جهته قال محمد أمين الدمرداش رئيس حى شرق المنصورة، إن الحملات تأتى بصفة دورية ومستمرة للمحافظة على الانضباط.

كما وجه رئيس حى شرق المنصورة، بضرورة الاهتمام اليومى بالعمل على رفع الإشغالات بكافة الشوارع والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أي إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهى والباعة الجائلين والتصدى لأى مخالفات غير قانونيه فى الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية فى الشوارع الجانبية.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

وصرح " المحافظ " بأن ما تم تنفيذة اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 43 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم عدد 35 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 1579 متر مربع ولاية الري والصرف وأملاك الدولة بمراكز المنصورة، السنبلاوين، ميت سلسيل، وكذلك عدد (8) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 3606 متر مربع بمركز منية النصر، ميت سلسيل.

وأوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (229) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منهم عدد (153) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (7302) متر مربع وعدد (27) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراط 19 سهم، وعدد (49) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 19413 متر مربع.



ووجه المحافظ، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.







حملة إشغالات مكبرة

حملة إشغالات مكبرة