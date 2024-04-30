الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يؤكد مواصلة تفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات

جانب من الندوه
جانب من الندوه

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.,

كما يستهدف البرنامج حث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي وإشراك أعضاء المجتمع، وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.

 أبرز الأماكن التي سيتم تطبيق البرنامج بها

وأوضح "مختار" أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاثة شهور ونصف بمراكز ومدن وأحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية وأجا والسنبلاوين كمرحلة أولى، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.

توعية العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة بلقاس

وفي هذا السياق أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة أنه تم استكمال تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة بلقاس والتي استهدفت أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني، وتضمنت أنشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة، وتوعية العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة بلقاس والوحدات المحلية التابعة، و تضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة.

وكذلك مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخية وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.

جانب من الندوه
جانب من الندوه
جانب من الندوه
جانب من الندوه
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الادارة المتكاملة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

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