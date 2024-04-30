محافظ الدقهلية: رفع 1600 طن مخلفات خلال حملة نظافة مكبرة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات.

تفاصيل الحملة

وقال"مختار"إن تم رفع 1600 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفه وري الحدائق والجزر الوسطي وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصه، مضيفا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله..



وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل: تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطريه والمنزله والجماليه وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس ومحله دمنه والمنصوره وأحياء شرق وحي غرب المنصورة وآجا والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل باستخدام 35 معدة نظافة بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب بمشاركة 70عامل نظافة، لرفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية ورفع تسوية ورفع حالة النظافة العامة بالمنطقة واستكمال نظافة الطريق أمام المنطقة على الطريق الدولى جانب السور، واستكمال ترميم البلدورات بالمرحلة الثانية.



جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهليةحرصا علي المظهر الحضاري بنطاق المحافظة.