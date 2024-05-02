قطع المياه لمدة 3 ساعات عن قرية "بشلا" بالدقهلية اليوم

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن أنه سيتم قطع المياه اليوم الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا من ذات اليوم عن قرية بشلا بمركز ميت غمر لربط خطوط المياه القائمة نطاق الوحدة المحلية ببشلا على محطة مياه ميت غمر السطحية.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن، والذي أوضح أنه نظرًا لتنفيذ الأعمال المشار إليها سيتم قطع المياه عن قرية بشلا ونطاق الوحدة المحلية ببشلا.



ووجه "مختار" اللواء أنور مدحت عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار إليها وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار إليها.