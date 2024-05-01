الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل د.شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الأربعاء، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهيئة النيابة الإدارية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة المنصورة وهيئة النيابة الإدارية في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية والبحث العلمي.

وشَهدَ مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، نواب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أيمن فؤاد، الأمين العام المساعد للنيابة الإدارية،  المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائى.

كما شهد مراسم التوقيع من جانب جامعة المنصورة د.محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق للتعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ود.علاء التميمى وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،  محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

تفاصيل البروتوكول 

ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة الإدارية في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية وإتاحة المراجع والفهارس العلمية والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

في ختام اللقاء، قام د.شريف يوسف خاطر والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بتبادل الدروع التذكارية.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة رئيس هيئة النيابة الادارية

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