الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: جولة ميدانية للمرور والتفتيش على المعارض الدائمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، وأحمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، للقيام بجولة ميدانية للمرور والتفتيش علي المعارض الدائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بنطاق كل من حي شرق وحي غرب المنصورة.

وقال "مختار" إن الجولة تستهدف متابعة العارضين للسلع بالمعارض الدئمة بمدينة المنصورة لتوفير كل انواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وأعياد الأخوة الأقباط.

وفي هذا الصدد، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع رؤساء الأحياء بتشديد الرقابة على المعارض الدائمة احدهما أمام حي شرق والآخر بجوار حي غرب لمتابعة تخفيض الأسعار بها، مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار 

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار، رئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 194 محضرا بالمخالفات بنطاق 9 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن دكرنس وميت غمر والمنصورة والمطرية وميت سلسيل وجمصه ومنية النصر والسنبلاوين والمنزلة والكردي وأجا وطلخا وقرر “مختار” إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية احمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة

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