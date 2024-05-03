مصرع صياد متأثرًا بحروقه داخل منزله بقرية الرودة فى الدقهلية

لقي صياد مصرعه متأثرًا بحروق أُصيب بها إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال قيامه بتركيب موتور مياه داخل منزله بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، وجرى إيداع جثمانه بمستشفى المنزلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرط المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو "الحسينى.ا.ش"،54 عاما، صياد، ومقيم قرية الرودة دائرة المركز "جثة هامدة" على إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم "ادعاء صعق كهربائي".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبسؤال كل من نجله يدعى "السيد"،29 عامًا، صياد، وشقيق المتوفي "جمال"، 46 عامًا، صياد ويقيمان بذات القرية قررا أنه أثناء قيام المتوفي بتركيب موتور مياه بالمنزل سكنه صعقه التيار، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي بأن سبب الوفاة ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به جراء الصعق بالكهرباء ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.