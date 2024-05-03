مصرع طالب غرقًا بمياه النيل أمام قرية كفر سرنجا بالدقهلية

لقي طالب مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل أمام قرية كفر سرنجا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وجرى استخراج جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل المارة أمام قرية كفر سرنجا دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وبالفحص تبيَّن أن الجثة لشخص يُدعى "محمود.ع.ا"،16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم بذات القرية ويرتدي شورتا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وبسؤال والده (عامل - 50 عامًا) مقيم بذات القرية، قرر أنه حال استحمام نجله بالمياه المُشَار إليها، جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا ولم يتسبب أحد في ذلك.

وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى ميت غمر العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.