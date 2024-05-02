ربة منزل تلقى بنفسها من شرفة منزلها بطلخا

ألقت ربة منزل بنفسها من شرفة منزلها بمنطقة تقسيم بهاء بمدينة طلخا بالدقهلية بعد خلافات مع زوجها وتدخل شقيقها لحل الخلاف، إلا أنها ألقت بنفسها وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من "شريف.ع.ش"، 40 عامًا، مهندس مدني، ومقيم شارع سعد زغلول بنطاق ثان المنصورة، بسقوط شقيقته "ياسمين"،38 عاما، ربة منزل، ومقيم بندر طلخا بمسكن الزوجية خاصتها بمنطقة تقسيم بهاء الشربيني، وإصابتها بنزيف فى المخ وكسر بعظام الترقوة وكدمات متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبسؤال المبلغ قرر أنه حال وجوده رفقة شقيقته بمسكن الزوجية الخاص بها وبصحبتها زوجها "جمال. ش. ر"، 38 عاما، صاحب شركة سياحة، لحل خلاف زوجي بين الأخير والمصابة احتد الخلاف مما دفع شقيقته إلى إلقاء نفسها من شرفة المنزل، ولم يتهم زوجها بإلقائها من الشرفة، لكنه تسبب فى ذلك من خلال المشاجرة بينهما.

باستدعاء زوج المصابة أيد ذلك المضمون وجرى نقل المصابة إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.