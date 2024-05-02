الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ربة منزل تلقى بنفسها من شرفة منزلها بطلخا

إسعاف لنقل المصابة-
إسعاف لنقل المصابة- أرشيفية

ألقت ربة منزل بنفسها من شرفة منزلها بمنطقة تقسيم بهاء بمدينة طلخا بالدقهلية بعد خلافات مع زوجها وتدخل شقيقها لحل الخلاف، إلا أنها ألقت بنفسها وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من "شريف.ع.ش"، 40 عامًا، مهندس مدني، ومقيم شارع سعد زغلول بنطاق ثان المنصورة، بسقوط شقيقته "ياسمين"،38  عاما، ربة منزل، ومقيم بندر طلخا بمسكن الزوجية خاصتها بمنطقة تقسيم بهاء الشربيني، وإصابتها بنزيف فى المخ وكسر بعظام الترقوة وكدمات متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبسؤال المبلغ قرر أنه حال وجوده رفقة شقيقته بمسكن الزوجية الخاص بها وبصحبتها زوجها "جمال. ش. ر"، 38 عاما، صاحب شركة سياحة، لحل خلاف زوجي بين الأخير والمصابة احتد الخلاف مما دفع شقيقته إلى إلقاء نفسها من شرفة المنزل، ولم يتهم زوجها بإلقائها من الشرفة، لكنه تسبب فى ذلك من خلال المشاجرة بينهما.

باستدعاء زوج المصابة أيد ذلك المضمون وجرى نقل المصابة إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طلخا منطقة تقسيم بهاء الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لـ"العلاج الطبيعى" بجامعة الدلتا

محافظ الدقهلية: جولة ميدانية للمرور والتفتيش على المعارض الدائمة

قطع المياه لمدة 3 ساعات عن قرية "بشلا" بالدقهلية اليوم

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات

محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون لمكافحة الفساد الإدارى

محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين لاستقبال أعياد شم النسيم

32 مؤسسة سياحية وتوظيف تشارك بملتقى التوظيف الثالث لـ"سياحة وفنادق المنصورة"

"صيدلة المنصورة" تنظم يوما علميا عن طرق تحليل الأدوية في المستحضرات الصيدلية

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا