مصرع طالب غرقًا فى ترعة بالدقهلية

لقى طالب بالصف الأول الثانوي مصرعه غرقا بمياه ترعة المقاطعة المارة أمام قرية السمارة مركز تمى الأمديد بالدقهلية حال نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو لعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث جنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة المقاطعة المارة أمام قرية السمارة دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان وبالفحص تبين أن الجثمان للمدعو "محمود.إ.ح.إ"،16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم بذات القرية يرتدى شورت ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال والده 46 عاما، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفى غرقا ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

أكد تقرير مفتش الصحة للمتوفى بعد توقيع الكشف الطبي عليه ان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.