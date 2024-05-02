الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طالب غرقًا فى ترعة بالدقهلية

جثه طالب - أرشيفية
جثه طالب - أرشيفية

لقى طالب بالصف الأول الثانوي مصرعه غرقا بمياه ترعة المقاطعة المارة أمام قرية السمارة مركز تمى الأمديد بالدقهلية حال نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو لعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث جنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة المقاطعة المارة أمام قرية السمارة دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان وبالفحص تبين أن الجثمان للمدعو "محمود.إ.ح.إ"،16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم بذات القرية يرتدى شورت ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال والده 46 عاما، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفى غرقا ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

أكد تقرير مفتش الصحة للمتوفى بعد توقيع الكشف الطبي عليه ان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مصرع طالب غرق طالب مركز تمي الإمديد الدقهلية اللواء مروان حبيب

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لـ"العلاج الطبيعى" بجامعة الدلتا

محافظ الدقهلية: جولة ميدانية للمرور والتفتيش على المعارض الدائمة

قطع المياه لمدة 3 ساعات عن قرية "بشلا" بالدقهلية اليوم

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات

محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون لمكافحة الفساد الإدارى

محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين لاستقبال أعياد شم النسيم

32 مؤسسة سياحية وتوظيف تشارك بملتقى التوظيف الثالث لـ"سياحة وفنادق المنصورة"

"صيدلة المنصورة" تنظم يوما علميا عن طرق تحليل الأدوية في المستحضرات الصيدلية

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا