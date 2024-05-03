بائع خضار يهشم رأس عامل لتعديه عليه بسكين فى الدقهلية

هشَّم بائع خضار، جمجمة عامل بعد تعديه عليه بسكين بقرية بطرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، ما تسبب فى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي نتيجة خلاف مالي بينهما، وجرى نقل المُصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمود..ح"، 20 عامًا، عامل ومقيم قرية بطرة دائرة المركز مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي "إدعاء تعدي من آخرين" ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، وبسؤال شقيقه "إبراهيم.ش.ح"، 26 عامًا، عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو "محمد.أ.م"، 29 عامًا، بائع خضروات ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بآلة حادة "سكين" وإحداث ما به من إصابات لوجود خلافات مالية بينهم.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقرَّ واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.