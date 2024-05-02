الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ربة منزل تتهم مدرسا خصوصيا بالتحرش بابنتها فى الدقهلية

حبس مدرس خصوصي -
حبس مدرس خصوصي - ارشيفيه

حررت ربة منزل مقيمة بقرية السلام التابعة لمركز محلة دمنة بـ الدقهلية بلاغًا اتهمت فيه مدرسة تتلقى نجلتها بالصف السادس الابتدائى درسا خصوصيا لديه بمنزله بالتحرش بها ولمس أجزاء حساسة من جسدها حال تلقيها الدرس، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة من "منال.م.ا"، 37 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية منشأة السلام دائرة المركز وبرفقتها نجلتها "إ.م.ع"، 12 عاما، طالبة بالصف السادس الإبتدائي ومقيمة طرفها بذات القرية بقيام "أحمد.ا.ا.م"، 60 عاما، مدرس ومقيم بذات القرية بقيامه بالتحرش بنجلتها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال تواجدها بمنزله لتلقي أحد الدروس الخصوصية.

وباستدعاء المشكو فى حقه أقر واعترف بارتكابه الواقعة، وجرى تحرير المحضر رقم 465 لسنة 2024 إدارى مركز محلة دمنة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان "تقنيات العلاج الطبيعي المبتكرة لتعزيز الرعاية الصحية".

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد ربيع نصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور يحيي المشد رئيس الجامعة، والمهندس أسامه ربيع والمهندس محمد محمد ربيع نواب رئيس مجلس الامناء، والدكتورة هاله قاسم عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجيه، والدكتور نادر الخولي وكيل كلية العلاج الطبيعي  وعدد من عمداء كليات العلاج الطبيعي، وممثلي النقابة العامه للعلاج الطبيعي، وعدد من الوفود من مختلف الدول العربيه والأجنبية.

أشار المحافظ إلي أن الرئيس السيسي يولي البحث العلمي أهمية كبيرة باعتباره الأداة الرئيسية لتقدم الدول ونمو اقتصادها، من خلال دعم شباب الباحثين في كافة المجالات لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

أكد مختار أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي هو سر نهضة الدول وتقدم الشعوب وهو أفضل استثمار في العنصر البشري، لأن التعليم والبحث العلمي هو مفتاح التقدم والرقي وهو العنصر الأساسي في دعم اقتصاد الدول، فالدول المتقدمه اقتصاديا تجدها متقدمه علميًا ولديها اهتمام كبير بالبحث العلمي.

وقال  المحافظ إن جامعة الدلتا استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الجامعات المتقدمة والرائدة بفضل تطبيقها لأفضل طرق التعليم والتكنولوجيا الحديثه واعتمادها في البحث العلمي علي تطبيق واستخدام التقنيات التكنولوجية.

وأشار مختار إلى أن كلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا أصبحت من أميز كليات العلاج الطبيعي في مصر بفضل تطبيقها لأفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت تقنيات حديثه في مجال العلاج الطبيعي لا توجد في اي جامعة مصريه غيرها وهذه طفرة حقيقة في مجال البحث العلمي في جامعة الدلتا.

وثمن المحافظ دور رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا علي إقامة العديد من المؤتمرات العلميه الدولية التي تهدف إلي دعم وتطوير البحث العلمي في مصر من أجل النهوض بالدولة المصريه وعودتها الي مكانتها العلمية الصحيحه في طليعة الدول الكبري.

من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، علي ضرورة الربط بين البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل والمجتمع لدعم الاقتصاد المصري، والاستفادة من شباب الباحثين الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراه وتشجيع الشباب علي البحث العلمي الذي تتطلبه سوق العمل حتي لا يكون لدينا باحث بلا عمل.

قرية السلام محلة دمنه الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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