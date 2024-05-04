محافظ الدقهلية: شاطئ جمصة جاهز لاستقبال المواطنين فى عيد القيامة وشم النسيم (خاص)

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استعداد المحافظة بكامل أجهزتها لاستقبال أعياد شم النسيم، من خلال تكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء ورئيس جهاز نظافة المنصورة بتكثيف حملات النظافة على الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير الخدمات اللازمة ورفع كفاءة الاستراحات.

وقال المحافظ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه جرى تكليف رئيس مدينة جمصة برفع حالة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ داخل المدينة ورفع كفاءة الشاطئ لاستقبال المصطافين خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم.

وأوضح أنه خلال الأعياد تنشر فرق إنقاذ بطول شاطئ مدينة جمصة للتعامل مع أي حالة طارئة، مناشدًا الأهالي بضرورة اتباع تعليمات المنقذين.

وأضاف أنه بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين ومديرية الصحة، يتم عمل حملات رقابية بصفة يومية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتلاعب في أسعار السلع أو غش أي منتج غذائي.

صحة الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تكثيف إدارة مراقبة الأغذية حملاتها التفتيشية والرقابية خلال هذا الأسبوع، لاستقبال أعياد شم النسيم والإخوة الأقباط، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وقال مكين إن الحملات تضمنت المرور على 33 منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والمدخنة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 7 منها دون ترخيص، مضيفًا أن الحملات تمكنت من تحرير 31 محضرًا وسحب 13 عينة فحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 234 كيلو أسماك وأغذية فاسدة.

وأكد استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.