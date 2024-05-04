السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 12 مصابا في حادث انقلاب ميني باص على طريق المنصورة إجا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أصيب 12 شخصا إثر حادث  انقلاب مينى باص محمل بالركاب أمام قرية نوسا الغيط على طريق المنصورة أجا.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة إجا يفيد بإصابة 12 شخصا بحادث انقلاب ميني باص على طريق المنصورة إجا.

 

تفاصيل الحادث 

انتقل ضباط مباحث مباحث مركز شرطه إجا لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب ميني باص أمام قرية نوسا الغيط بأجا وهم: رنا محمد محمد، ١٨ سنة، عزة حلمي محمود ٤٠ سنة، منى أبو الخير عبد الخالق ٣٥ سنة،نوسه حلمي محمود ٤٣ سنه ميت معاندة، رشاد مدحت رشاد ٢٦ سنة ميت غمر، فريد فاروق السيد ٥٨ سنه عزبة أبو زيد، محمد نصر عبد العظيم ٣٩ سنه صهرجت الصغري المتابعه اشعه مقطعيه بالفقرات وسونار علي البطن والحوض، محمد السيد قاسم ١٩ سنه عزبه ابو زيد،كسر بالذراع الايمن،وفوزي حسني مقدام ٤٠ سنة، ليلى فتحي محمد ٥٢ سنه ميت غمر، أم أحمد جمعة صبحي ٤٠ سنة، حنان حسن مصطفى الديب، كسر بالذراع الأيسر وتم نقل المصابين لمستشفى إجا المركزي.

 

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث انقلاب مينى باص قريه نوسا الغيط طريق المنصوره اجا المنصورة اجا

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: إزالة 309 حالات تعد على أراضي زراعية بالمحافظة

إصابة 10 فى حادث تصادم على طريق المنصورة دمياط

إصابة 3 أفراد شرطة في حادث تصادم بالدقهلية

محافظ الدقهلية: شاطئ جمصة جاهز لاستقبال المواطنين فى عيد القيامة وشم النسيم (خاص)

"صحة الدقهلية" تفاجئ محلات الفسيخ والرنجة قبل شم النسيم وعيد القيامة

تفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بالدقهلية

صور فاضحة ووصلة تعذيب لـ"سيدة الدقهلية" على يد زوجها.. والسر فى "العتاب"

بائع خضار يهشم رأس عامل لتعديه عليه بسكين فى الدقهلية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

خبراء: ملاحقة «الجنائية الدولية» قادة إسرائيل تساعد فى إنهاء الحرب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب