بالأسماء.. 12 مصابا في حادث انقلاب ميني باص على طريق المنصورة إجا

أصيب 12 شخصا إثر حادث انقلاب مينى باص محمل بالركاب أمام قرية نوسا الغيط على طريق المنصورة أجا.



تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة إجا يفيد بإصابة 12 شخصا بحادث انقلاب ميني باص على طريق المنصورة إجا.

تفاصيل الحادث

انتقل ضباط مباحث مباحث مركز شرطه إجا لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب ميني باص أمام قرية نوسا الغيط بأجا وهم: رنا محمد محمد، ١٨ سنة، عزة حلمي محمود ٤٠ سنة، منى أبو الخير عبد الخالق ٣٥ سنة،نوسه حلمي محمود ٤٣ سنه ميت معاندة، رشاد مدحت رشاد ٢٦ سنة ميت غمر، فريد فاروق السيد ٥٨ سنه عزبة أبو زيد، محمد نصر عبد العظيم ٣٩ سنه صهرجت الصغري المتابعه اشعه مقطعيه بالفقرات وسونار علي البطن والحوض، محمد السيد قاسم ١٩ سنه عزبه ابو زيد،كسر بالذراع الايمن،وفوزي حسني مقدام ٤٠ سنة، ليلى فتحي محمد ٥٢ سنه ميت غمر، أم أحمد جمعة صبحي ٤٠ سنة، حنان حسن مصطفى الديب، كسر بالذراع الأيسر وتم نقل المصابين لمستشفى إجا المركزي.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.