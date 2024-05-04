السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أفراد شرطة في حادث تصادم بالدقهلية

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

أصيب 3 أفراد شرطة في محافظة الدقهلية جراء تصادم سيارة شرطة برصيف مدخل مدينة جمصة، وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة برصيف مدخل مدينة جمصة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 أفراد شرطة (درجة خفير) وهم "السعيد فكرى حسن، 47 عامًا، ومقيم بالستاموني بلقاس، خفير بنقطة شرطة الستاموني بلقاس، وتبين إصابته بخلع في الكتف الأيسر وجرح قطعي في الرأس، إبراهيم عثمان السيد أحمد، 44 عامًا، مقيم الملعب بلقاس، خفير بنقطة شرطة الستامونى بلقاس واصابته كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، شاكر محمد صابر عبد الرحمن، 51 عامًا، ومقيم منية النصر، وبعمل خفير بنقطة شرطة الستامونى بلقاس، ومصاب بكسر في الضلوع" وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.
 

شرطة مدينة جمصة مستشفى جمصة المركزي الدقهلية اصابه ٣ افراد شرطه

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