إصابة 10 فى حادث تصادم على طريق المنصورة دمياط

أصيب 10 في محافظة الدقهلية نتيجة تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل أمام كوبري شرنقاش على طريق المنصورة دمياط الغربي، وتم إرسال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أمام كوبري شرنقاش على طريق المنصورة دمياط الغربي.

وتم إرسال 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتحرك على الفور ضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين إصابة كل من: سامية عبدالله البيومي "28 سنة"، ومقيمة بالطويلة طلخا، بكسر في الفخد اليسرى، وياسمين مسعود عبد الهادي "23 سنة"، بالطويلة طلخا، كسر في الكتف الأيسر، وجرح قطعي في الكتف اليسرى، ووجيهة عبد اللطيف محمد قنديل "20 سنة"، طلخا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم، وأميرة سمير عبد المقصود أحمد "39 سنة"، طلخا، اشتباه كسر في الزراع الأيمن وألم في الظهر، ومحمد السعيد محمد محمد (55 سنة)، بلقاس، مصاب بجروح وكدمات في الوجه والذراعين، وأحمد أيمن أحمد عثمان (20 سنة)، بالطويلة طلخا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبد الله الحسانين حافظ "20 سنة"، شربين، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد شريف البسطويسي "25 سنة"، كفر الطويلة طلخا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم، وبسملة سامي أحمد رمضان "17 سنة"، بالطويلة طلخا، كسر في الزراع اليمنى والقدم اليسرى، وآية رضا سعد "17 سنة"، بالطويلة طلخا، كسر في الكتف اليمنى والزراع اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.