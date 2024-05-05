الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع فتاة إثر صعق كهربائى فى إحدى قرى العياط

صورة أرشيفية جثة
صورة أرشيفية جثة

لقيت فتاة مصرعها بسبب تعرضها لصعق كهرباء، بإحدى قرى العياط في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

البداية ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع فتاة بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث علي إثره إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن فتاة تم تحديد هويتها، فقدت حياتها نتيجة إصابتها بصعق كهرباء.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

فتاة صعق كهرباء الجيزة الإجراءات القانونية النيابة المختصة

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