بلاغ للنائب العام ضد عصام صاصا بسبب مهرجان "هبوسك"

تقدم المحامي سامح قناوي، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المطرب الشعبي عصام طه طلعت، الشهير بـ"عصام صاصا" بنشر الفسق والفجور والإساءة إلى نساء مصر.

وجاء نص البلاغ كالتالي: بعد الاطلاع على مهرجان "هبوسك بشفه وشفه"، وجدناه محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي.

وأضاف البلاغ: استغل عصام صاصا الفن الشعبي المحبوب عند الشعب العربي والمصري، بطريقة سيئة على القناة الخاصة به على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مستخدمًا ألفاظ بذيئة.

وأوضح البلاغ، أن كلمات الأغنية تضمنت ألفاظًا بذيئة منها ":هبوسك بشفه وشفه"، وكلمات أخرى تمثل إساءة إلى نساء مصر، قائلًا لأن من ضمن النساء بنتي وأمي وأختي وزوجتي، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان لخدش الحياء العام.

وأشار البلاغ، إلى أن هذا المهرجان يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة ويشكل خطر على أبناء المجتمع المصري.

وتابع البلاغ، أن مثل هذه الأفعال تعد جريمة ينص عليها القانون، وتحديدًا في المادة 25 من قانون العقوبات، التي تتناول التعدي على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع.