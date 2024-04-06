قتلها زوج صديقتها.. قرار جديد من النيابة بشأن جثة سيدة الهرم

قررت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوج صديقتها لسرقة شقتها فى الهرم عقب وصول تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول تفاصيل الحادث.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر بوجود علاقة صداقة بين زوجته والمجنى عليها، وعلمه بمرضها وإقامتها بمفردها، فعقد العزم على سرقتها وتوجه إلى مسكنها بزعم الاطمئنان عليها.

واستكمل المتهم اعترافاته وعقب ذلك قام بخنقها بقطعة قماش فأودى بحياتها، واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) داخل الشقة محل سكنها وسرقة بعض المحتويات من منزلها.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل) متواجد بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.