الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل سر إلهي وأبطاله

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل سر إلهي

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية متابعة مسلسل النجمة روجينا والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو مسلسل "سر إلهي".

وجاء ذلك بعد أن روجت منصة watch it الإلكترونية للمسلسل مؤخرًا، إذ نشرت عددًا من الصور من كواليس التصوير، وعلقت عليها: "لقطات من كواليس مسلسل سر إلهي انتظروا النجمة روجينا فى مسلسل "سر إلهى" على watch it".

قصة مسلسل سر إلهي ضمن مسلسلات رمضان 2024

وتدور قصة مسلسل سر إلهي حول نصرة والتي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى. 

وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وكانت منصة Watch it الرقمية، قد طرحت برومو لمسلسل "سر إلهي"، وتضمن البرومو العديد من المشاهد التشويقية والعبارات التي توضح معاناة "نصرة" والتي تجسدها روجينا خلال أحداث العمل.

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ومسلسل "سر إلهى" من بطولة النجوم روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

تصريحات الفنانة مي سليم “للدستور” عن مسلسل سر إلهي 

وحوله كانت قد قالت الفنانة مي سليم في تصريح خاص للدستور إنها تلعب دورا هاما محوريا ومختلف ضمن أحداث المسلسل كما أنه سيكون لها دور كبير في تحريك الأحداث، مؤكدة أن أغلب مشاهدها في المسلسل مع الفنانة روجينا التي سعدت بالتعاون معها في هذا العمل الذي سيكون من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل. 

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت بوستر دعائي منفرد للنجمة مي سليم وذلك في إطار الحملة الدعائية للمسلسل.

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