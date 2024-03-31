"الدستور" ترصد أهم المنتجات السياحية الجديدة (إنفوجراف)

نجحت الدولة خلال العشر سنوات الماضية من صناعة عدد من المنتجات السياحية الحديثة، من أجل تحقيق أحدث استراتجيتها لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030 وكما وضعت الدولة خطة تطوير لتاهيل بعض المناطق إلى منتجات سياحية يمكن وضعها على الخريطة الدولية للسياحة من بين تلك المنتجات السياحية.

مشروع التجلي الاعظم

يقام في مدينة سانت كاترين لإحياء السياحة الدينية كنمط أو منتج سياحي هام

*سياحة اليخوت

منتج سياحي جديد يتم الترويج لة ووضعة على الخريطة السياحية.

الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بدعم وتعظيم سياحة اليخوت كمنتج سياحي جديد يتم الترويج لة ووضعة علي الخريطة السياحية ضمن استراتيجية الدولة 2030 لزيادة حراك السياحة الي 30 مليون سائح

*العائلة المقدسة

مشروعًا سياحيًا روحانيًا ودينيا يجذب ملايين السياح، ويعد هدية مصر للعالم فى مجال السياحة الدينية

*القاهرة الثقافية "الخديوية "

القاهرة التاريخية التي تتضمن العديد من الأماكن البارزة من اهم وأبرز المعالم الأثرية الجاذبة للسياح من مختلف للجنسيات الجامع الأزهر مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد الحسين، القلعة.

باب زويلة وحارة الروم، جامع عمرو بن العاص

شارع الأزهر شارع سيد الدواخلي، شارع الدرب الأحمر، درب اللبانة

منطقة الفسطاط منطقة سور مجرى العيون ممشي اهل مصر، بركة عين الصيرة

روضة السيدة المواردي، السلطان حسن، ابن طولون.

*المدن الجديدة

نجحت الدولة في وضع مدينة العلمين والساحل الشمالي احدث المدن السياحية الجديدة على خريطة الترويج السياحي

وتعد المدن الجديدة مثل مدينة والعالمين والساحل الشمالي من اهم المنتجات السياحية الخاصة بالسياحة الشاطئية التي نجحت الدولة في وضعها علي الخريطة السياحية ضمن المدن السياحية الحديثة التي تهدف لجذب شريحة جديدة تبحث عن اكتشافات المدن، بجانب المدن الشاطئية الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة.