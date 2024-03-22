الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ندوات سياحية توعوية لطلاب المدارس بأسيوط والمنيا وسوهاج

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال مكاتبها بأسيوط والمنيا وسوهاج بالتنسيق والتعاون مع مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات عدة ندوات سياحية توعية لطلاب عدد من المدارس بهذه المحافظات بمختلف المراحل التعليمية.

وأشارت مها عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة إلى أن تنظيم هذه الندوات يأتي بهدف تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وخلق جيل واعٍ بأهمية السياحة وقادر علي التعامل مع السائح بما يليق بمكانة مصر السياحية وبما يساعد علي تنشيط السياحة الداخلية بين المواطنين.

وتناولت هذه الندوات استعراض المعالم السياحية والأثرية بكل محافظة، وتاريخها بالإضافة إلى إبراز أهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي وكيفية التعامل بشكل إيجابي مع السائح.

وفي ختام هذه الندوات، تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية والأثرية بكل محافظة على الطلاب.

وفى ذات السياق تستهدف خطة وزارة السياحة والآثار الارتقاء بالعنصر البشري  من  خلال تأهيل العاملين بقطاع السياحة والآثار،  بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية السياحة والاثار وغرز حب الوطن في قلوب طلاب المدارس وتعريفهم بقيمة الحضارة المصرية القديمة وأنه يجب عليهم المحافظة عليها وتسليمها إلى الأجيال القادمة.

وقد  أطلقت وزارة السياحة والاثار مؤخرا  سلسلة من الدورات التدريبية لتعزيز مهارات وقدرات العاملين بها والهيئات التابعة لها وذلك لمدة عام بهدف تدريب العاملين على مهارات كيفية عرض المعلومات من خلال العروض التقديمية، والتواصل الفعال مع السائحين وشركاء المهنة والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، وكيفية كتابة وصياغة المخاطبات الرسمية.

كما أن الوزارة تقوم بمتابعة أداء الموظفين قبل وبعد حصولهم على هذه الدورات للتأكد من تنفيذها على أكمل وجه وقياس مدى استفادتهم منها وذلك من خلال متابعة تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم مما يساهم في تحسين جودة أدائهم مما ينعكس على الخدمات السياحية المقدمة من خلالهم.

 

السياحة والآثار العنصر البشري المعالم السياحية ندوات سياحية المراحل التعليمية

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